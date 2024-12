Esperma de rato é enviado para o espaço e motivo tem a ver com futuro

Um grupo de cientistas estuda a possibilidade do ser humano se reproduzir no espaço. Os testes envolvem conservar esperma de camundongos na ISS (Estação Espacial Internacional).

O que aconteceu

Material liofilizado está armazenado na ISS em uma caixa que protege da radiação —que é cem vezes maior no espaço do que na Terra. O esperma retornará à Terra no ano que vem, quando cientistas do Centro de Biotecnologia Avançada da Universidade de Yamanashi, no Japão, farão novas análises para verificar o impacto do ambiente espacial e se ele poderá ser usado para criar descendentes saudáveis.

Novos experimentos envolvem fertilização in vitro. O professor Teruhiko Wakayama, que lidera os estudos, trabalha em um dispositivo para que astronautas consigam fazer FIV em roedores a bordo da ISS nos próximos anos. "Nosso objetivo é estabelecer um sistema para preservar com segurança e permanentemente os recursos genéticos da Terra em algum lugar do espaço, seja na Lua ou em outro lugar, para que a vida possa ser revivida mesmo que a Terra enfrente uma destruição catastrófica", disse o pesquisador à CNN.