10 m, dentes enormes: fóssil mostra que 'crocodilo do terror' caçava dinos

Diferentemente dos crocodilos, os jacarés atuais não têm as glândulas de sal, vivendo em água doce. De acordo com os especialistas, essa diferença comprova que o Deinosuchus não tem relação genética com os jacarés. "Nossa análise descobriu que a tolerância à água salgada é uma característica bastante antiga de muitos crocodilianos, e foi secundariamente perdida nos aligatoroides [família da qual o jacaré faz parte]", relatou Rabi à CNN.

Além do tamanho, o animal é único também por conta de seus hábitos de caça. "Evidências de marcas de mordida sugerem que a dieta [do Deinosuchus] incluía até mesmo grandes dinossauros", diz o estudo.

A partir dos fósseis, os especialistas conseguiram identificar também onde o enorme réptil vivia. A análise de amostras de esmalte dentário do Deinosuchus sugere que o animal consumia água do mar e presas marinhas. A presença deste tipo de presa na dieta é reforçada por evidências de marcas de mordidas do Deinosuchus encontradas em tartarugas marinhas próximas à costa, segundo a pesquisa.

O animal habitava uma "megazona úmida marginal" ao longo do Oceano Atlântico. A presença do Deinosuchus na região tinha alto impacto no ecossistema local, já que os hábitos do réptil sustentavam outras espécies da fauna que vivia ali.

O desaparecimento simultâneo de Deinosuchus do registro fóssil (suposta extinção) com a drenagem de megapântanos ao longo das costas do Oceano Atlântico e do Oceano Atlântico (incluindo o recuo completo do primeiro) mais tarde durante o [período] Cretáceo é consistente com um estilo de vida ligado a habitats costeiros

Trecho oficial do estudo

Fósseis do Deinosuchus podem ser vistos no Museu de História Natural de Utah, nos Estados Unidos.