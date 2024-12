Quer quebrar ovos com perfeição? A física te ajuda a achar o ponto certo

Uma vez provocada a fissura, basta exercer forças para abri-la ainda mais. A propagação da trinca ocorrerá com maior probabilidade na direção perpendicular em relação à tensão aplicada para abrir a fissura. Abra a fissura suavemente. Um movimento brusco neste momento pode romper a casca em pedaços pequenos e pôr tudo a perder.

Imagem: iStock

E se for um ovo cozido?

Nesse caso o segredinho da vovó realmente funciona: uma colher de vinagre na água que vai cozinhar o ovo facilita muito o processo.

A causa é uma reação química que ocorre entre o carbonato de cálcio, que compõe a casca do ovo, e o ácido acético, presente no vinagre. O carbonato de cálcio reage com o ácido acético formando gás carbônico e assim ele é consumido lentamente, deixando a casca do ovo mais mole.

Fonte: Cláudio Furukawa, físico do Instituto de Física da USP