Entenda o que são os 'cometas escuros', 'novos' habitantes do Sistema Solar

O cometa C/2023 A3, descoberto em 2023 Imagem: Wikimedia

Os cometas escuros são mais esquivos do que os seus irmãos brilhantes. Não têm as caudas brilhantes e assemelham-se a asteroides, aparecendo como um ponto de luz tênue na vasta escuridão do espaço.

Suas órbitas, no entanto, os diferenciam. Tal como os cometas brilhantes, os cometas escuros seguem trajetórias alongadas e elípticas que os levam para perto do Sol antes de partirem para os confins do Sistema Solar.

Estes objetos vão para além de Plutão, e alguns chegam até a Nuvem de Oort, uma vasta "concha" de pequenos objetos na periferia do nosso Sistema Solar. A sua velocidade e trajetórias são o que permite aos astrônomos determinar as suas origens.

Mas o que torna esses cometas tão escuros? Há três motivos principais: tamanho, rotação e composição ou idade.

Os cometas escuros geralmente são pequenos, com apenas alguns metros a algumas centenas de metros de largura. Isso deixa menos área de superfície para o material escapar e formar as belas caudas que vemos nos cometas típicos. Eles também geralmente giram muito rapidamente e dispersam o gás e a poeira que escapam em todas as direções, tornando-os menos visíveis.