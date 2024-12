Terraplanista vai à Antártica 'provar' teoria, mas acaba admitindo erro

Famoso defensor da teoria da Terra Plana, Jeran Campanella viajou à Antártica para provar que suas ideias estavam certas, mas acabou mostrando que o planeta realmente é redondo.

O que aconteceu

"Às vezes estamos errados", diz famoso terraplanista sobre teoria. Campanella, que acumula mais de 165 mil seguidores no YouTube, admitiu que suas ideias estavam incorretas. Ele e outros terraplanistas viajaram à Antártica para checar a existência do fenômeno conhecido como "Sol da Meia-Noite", quando o astro fica no horizonte por 24 horas seguidas.

Equipe provou que "Sol da Meia-Noite" é real. Terraplanistas não acreditam no fenômeno, que ocorre no Ártico e na Antártica em certos períodos do ano. Para eles, o Sol segue um movimento circular em torno do centro da Terra, e a Antártica fica situada às margens do planeta.