Cientistas já tem uma 'fórmula' para atrasar envelhecimento em 80%

Retardando o relógio do envelhecimento

Ao contrário de inúmeras tentativas químicas e genéticas de forçar as células a estados artificiais de "juventude", a nova pesquisa fornece evidências de que é possível retardar o "relógio" do envelhecimento, impedindo ativamente que as células se comprometam com uma trajetória predestinada de declínio e morte.

As células de levedura manipuladas com este método resultaram em um aumento de 82% no tempo de vida em comparação com as células de controle envelhecidas em circunstâncias normais.

"Nosso trabalho representa um exemplo de prova de conceito, demonstrando a aplicação bem-sucedida da biologia sintética para reprogramar o processo de envelhecimento celular. Ele pode lançar as bases para projetar circuitos genéticos sintéticos que efetivamente promovem a longevidade a organismos mais complexos", resumiu Nan Hao.

*Com reportagem de maio de 2023