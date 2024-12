Da tainha ao Xou da Xuxa: os memes que mais bombaram em 2024

Cercada de dezenas de pessoas, a criança questiona: "Que Xou da Xuxa é esse?". A revolta virou meme para todas as situações de protesto.

5.º Uma nova emoção

O filme "Divertida mente 2" acompanha a adolescência de Riley —uma criança no primeiro longa. A história, que já foi um sucesso em 2015, falou sobre o surgimento de novas emoções, com cada uma delas tomando vida na cabeça da jovem (e virando um novo personagem para a história).

Mas, na internet, a cena em que uma nova emoção surge virou meme, com tiktokers escolhendo trechos de séries, momentos esportivos ou até outros memes que representassem seu estado de espírito.

4.º O que é calabreso

Durante uma discussão com Lucas Buda no BBB 24, Davi chamou o colega de reality de "calabreso". A expressão, criada por Toninho Tornado, gerou polêmica dentro da casa, com alguns brothers discutindo se o baiano, que saiu vencedor da edição, estava sendo gordofóbico com o colega —já que não tinham a referência do trabalho do humorista.