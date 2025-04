Tubarão de tênis? Entenda meme do 'Tralalero Tralala' que invadiu as redes

Além do Urubini Flamenguini, versão "brain rot" do mascote do Flamengo, o Brasil passou a inventar outros personagens. Entre eles está a Chicleteira Bicicleteira, que seria natural de Xique-Xique, na Bahia.

Tanto no Youtube quanto no TikTok, a mania dos híbridos leva a uma série de vídeos em que os criadores de conteúdo fazem suas listas de favoritos. Eles também produzem remixes e versões próprias, criam novas mitologias para os personagens e disputam quem tem razão sobre qual "brain rot" é mais legal.

Mas os animais do "brain rot italiano" também já ultrapassaram o domínio das redes, o que só aumenta o seu poder de fisgar mais fãs. Dentro do videogame Fortnite, por exemplo, já é possível participar de batalhas entre os memes.

Origem do " brain rot"

O termo "brain rot" foi escolhido como palavra do ano de 2024 pelos estudiosos por trás do Dicionário Oxford de Inglês. Ele foi definido como a suposta deterioração do estado mental ou intelectual de uma pessoa, resultado do consumo exagerado de conteúdo (especialmente online) que é considerado banal ou pouco desafiador. A expressão pode ainda ser usada em qualquer situação que leve a um desgaste mental semelhante, mesmo em ambiente offline.