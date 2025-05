Febre de bebês reborns é patológica? Como passado e tecnologias explicam

"Eu queria um filho, mas não realmente. Tenho um cachorro, mas ele prefere ficar com o avô. Pequena merda. Brincadeira. Mas sim. Não me lembro quando descobri sobre bonecas reborn, acho que num vídeo de alguém que tinha uma reborn que parecia exatamente com o bebê que tinha falecido. Desde então, tenho pensado em comprar uma, mas me sinto culpada por isso. Nunca fiquei grávida antes, nunca sofri nada de ruim... Sinto que é errado. Mas quero sentir aquele amor materno pelo bebê. Quero chegar em casa, sabendo que fiz um bom trabalho em prover para mim e meu bebê. Sinto que se eu comprar uma, me sentirei uma esquisita ou péssima, sabendo que nunca fiquei grávida antes. Alguma opinião?"

*

O depoimento acima, colhido na internet, reflete uma certa oscilação de opiniões em relação a esta prática que tomou as redes sociais. Uma influencer mimetiza o nascimento de sua bebê. Outra posta a ida da reborn ao médico. Outra filma momentos dramáticos do reborn tendo parada cardíaca e sendo reanimada perante uma "mãe" desesperada.