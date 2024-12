Invasão de verdinhos: como seria se alienígenas nos descobrissem?

Uma das perguntas mais antigas da ciência é: estamos realmente sozinhos no Universo? Com o passar dos anos, a resposta para essa pergunta cada vez mais tende ao "não", mas até o momento ainda não foram encontradas provas contundentes de nossos vizinhos intergalácticos. Mas e se, de uma hora para outra, isso acontecesse? Qual seria a forma mais provável de vida fora da Terra? E se, na verdade, nós é que fôssemos descobertos por viajantes dos confins do espaço sideral?

Dependendo do encontro, teremos problemas.

Considerando um encontro como o que ocorre em filmes, é bem provável que a chegada de alienígenas ao nosso planeta fosse um evento problemático. Além de questões mais prosaicas, como a comunicação em si, uma civilização capaz de atravessar as enormes distâncias entre sistemas estelares certamente seria muito mais avançada do que a nossa —que, até o momento, só conseguiu efetivamente pisar "logo ali", na Lua.