Mulher de 19 anos bate Casimiro: os 10 youtubers que mais cresceram em 2024

O canal surgiu em novembro de 2022 com a missão de transmitir um pacote de 22 jogos da Copa do Mundo realizada no Qatar. Desde então, tem se destacado na transmissão de jogos e competições mundiais, como as últimas Olimpíadas. Soma mais de 17 milhões de inscritos.

3º: Enaldinho

Imagem: Reprodução

Também no ramo do entretenimento, o canal com 40 milhões de inscritos tem vídeos com pegadinhas, desafios e vlogs. Aos 26 anos, já apareceu na lista da revista Forbes como um dos dez jovens mais influentes do Brasil. Ele movimenta até R$ 20 milhões por ano, que lhe garantem uma vida de luxo, com roupas de grifes, carros milionários e uma casa em Orlando, nos EUA.

4º: Natan por Aí