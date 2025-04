Como suas redes sociais dão munição para golpistas - e como reduzir riscos

Como deixar a rede social mais segura contra golpes

Tendo as redes sociais como fonte de informações para cibercriminosos, é essencial a adoção de boas práticas de cibersegurança para evitar entrar para a estatística como mais uma vítima. Veja abaixo as recomendações de especialistas.

Não compartilhe informações pessoais: se você não é uma pessoa pública e/ou não depende das redes sociais para oferecer algum serviço, não compartilhe telefone, data de nascimento e nome completo;

Use a autenticação em dois fatores nas redes sociais: é uma camada a mais de segurança para entrar em perfis de rede sociais. Veja como fazer no Facebook, Instagram e Twitter;

Não clique em links suspeitos: não seja vítima do phishing e evite clicar em anúncios suspeitos que ofertam produtos com preço muito abaixo do praticado no mercado ou com inconsistências de informações. Sempre prefira comprar direto no site da loja oficial;

Restrinja seu perfil: se você não for uma pessoa pública ou não usa as redes como fonte de renda, a recomendação é restringir o perfil;