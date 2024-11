Google já matou quase 300 serviços, mas deixa esses 4 no ar sem explicação

Você já deve ter tido a experiência de usar um aplicativo ou serviço que, do nada, deixou de existir. Quem é expert em lançar as coisas no esquecimento é o Google. Quase 300 aplicações e serviços da empresa habitam agora somente a memória dos usuários.

O site "Killed by Google", que literalmente quer dizer "morto pelo Google", compila todas as funcionalidades, apps e serviços que a gigante já enterrou ao longo dos anos. Em Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes explicaram por que a empresa mata tantos de seus produtos.

Diogo ainda se ressente pelo fim do Google Reader, encerrado em julho de 2013. A justificativa da instituição para o fim da aplicação foi o crescente desuso desse serviço.