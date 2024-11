Humanos estão em plena evolução no Tibete e se adaptam à falta de oxigênio

As comunidades que vivem nas grandes altitudes no platô do Tibete provaram uma ideia que parecia coisa do passado: o ser humano continua em pleno processo de evolução. Os moradores daquela região estão se adaptando aos baixos níveis de oxigênio.

A conclusão é de um estudo publicado no dia 21 de outubro no periódico PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America).

Como o estudo foi feito

Os cientistas coletaram informações em campo de 417 mulheres tibetanas que tinham entre 46 e 86 anos. Elas viviam entre 3.657 metros e 4.267 metros acima do nível do mar, em Mustang, no Nepal, extremo sul do platô do Tibete. Até 2019, eles coletaram dados sobre o histórico reprodutivo delas, suas medidas corporais, amostras de DNA e fatores sociais.