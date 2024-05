Neandertais x Homo sapiens: como as metáforas mudaram o rumo da evolução

Os neandertais (Homo neanderthalensis) fascinam tanto os pesquisadores quanto o público em geral. Eles continuam sendo fundamentais para os debates sobre a natureza do gênero Homo (a ampla classificação biológica na qual se enquadram os seres humanos e seus parentes). Os neandertais também são vitais para a compreensão da singularidade ou não de nossa espécie, Homo sapiens.

Compartilhamos um ancestral com os neandertais há cerca de 600.000 anos. Eles evoluíram na Europa, enquanto nós evoluímos na África, antes de se dispersarem várias vezes para a Eurásia. Os neandertais foram extintos há cerca de 40.000 anos. Nós povoamos o mundo e continuamos a prosperar. Há muito se discute se esse resultado diferente é consequência das diferenças de linguagem e pensamento.

Mas as evidências apontam para diferenças fundamentais entre os cérebros de nossa espécie e os dos neandertais, o que permitiu que os humanos modernos (H. sapiens) apresentassem ideias abstratas e complexas por meio de metáforas —a capacidade de comparar duas coisas não relacionadas. Para que isso acontecesse, nossa espécie teve que divergir dos neandertais em nossa arquitetura cerebral.

Alguns especialistas interpretam que as evidências esqueléticas e arqueológicas indicam diferenças profundas. Outros acreditam que não houve nenhuma. E alguns ficam no meio termo.

A discordância não é surpreendente quando se tenta inferir tais intangíveis a partir de restos materiais, como ossos e artefatos. As evidências são fragmentadas e ambíguas, o que nos fornece um quebra-cabeça complexo sobre como, quando e por que a linguagem evoluiu. Felizmente, descobertas recentes na arqueologia e em outras disciplinas acrescentaram várias peças novas a esse quebra-cabeça da linguagem, permitindo o surgimento de uma imagem viável da mente neandertal.

Novas evidências anatômicas indicam que os neandertais tinham tratos vocais e vias auditivas não significativamente diferentes dos nossos, indicando que, de uma perspectiva anatômica, eles eram tão capazes quanto nós de se comunicar por meio da fala. A descoberta de genes neandertais em nossa própria espécie indica vários episódios de cruzamento, o que implica comunicação e relações sociais eficazes entre espécies.

A descoberta de lanças de madeira de Neandertal e o uso de resinas para a fabricação de ferramentas a partir de componentes separados também melhoraram nossa visão de suas habilidades técnicas. Pingentes feitos de garras de pássaros e o provável uso de penas como adornos corporais são considerados exemplos de simbolismo, juntamente com gravuras geométricas em pedra e osso.

Pintores de cavernas?

A alegação mais impressionante é que os neandertais faziam arte, pintando pigmento vermelho nas paredes de cavernas na Espanha. Mas várias dessas alegações de arte em cavernas continuam problemáticas. A evidência da arte rupestre neandertal está comprometida por questões metodológicas não resolvidas e é improvável que esteja correta, em minha opinião.

A rápida acumulação de evidências da presença anterior a 40.000 anos de humanos modernos na Europa desafia a ideia de que os neandertais tenham feito esses desenhos geométricos ou, pelo menos, que o tenham feito antes da influência dos humanos modernos que usam símbolos. Por mais bem trabalhada que seja, uma lança de madeira é pouco mais do que um bastão pontiagudo, e não há evidências de progresso tecnológico durante toda a existência dos neandertais.

Embora as evidências arqueológicas permaneçam contestadas, as evidências da neurociência e da genética fornecem um caso convincente de diferenças linguísticas e cognitivas entre H. neanderthalensis e H. sapiens.

Os neandertais parecem ter usado penas como adornos corporais.

Uma reconstrução digital em 3D do cérebro de Neandertal, criada pela deformação do cérebro de H. sapiens e do encaixe em um molde do cérebro (endocast) de um Neandertal, indica diferenças significativas na estrutura. Os neandertais tinham um lobo occipital relativamente grande, dedicando mais matéria cerebral ao processamento visual e deixando menos disponível para outras tarefas, como a linguagem.

Eles também tinham um cerebelo relativamente pequeno e com formato diferente. Essa estrutura subcortical, que é repleta de neurônios, contribui para muitas tarefas, inclusive processamento da linguagem, fala e fluência. A forma exclusivamente esférica do cérebro humano moderno evoluiu depois que o primeiro Homo sapiens apareceu, há 300.000 anos.

Algumas das mutações genéticas associadas a esse desenvolvimento estão associadas ao desenvolvimento neuronal e à forma como os neurônios são conectados no cérebro. Os autores de um estudo abrangente de todas as mutações conhecido por ser exclusivo do H. sapiens (a partir de 2019) concluíram que "modificações de uma rede complexa em cognição ou aprendizado ocorreram na evolução humana moderna".

Palavras icônicas

Enquanto essas evidências se acumulavam, nossa compreensão da linguagem também mudou. Três desenvolvimentos são de particular importância. O primeiro é a descoberta, em 2016, por meio de escaneamento cerebral, de que armazenamos palavras, ou melhor, os conceitos que associamos às palavras, em ambos os hemisférios cerebrais e em grupos, ou grupos semânticos, de conceitos semelhantes no cérebro. Isso é importante porque, como veremos, a maneira como esses grupos de ideias são conectados —ou não— provavelmente era diferente entre o Homo sapiens e os Neandertais.

O segundo é o reconhecimento de que os sons icônicos —aqueles que proporcionam uma impressão sensorial do que representam— proporcionaram a ponte evolutiva entre os chamados semelhantes aos dos macacos de nosso ancestral comum de 6 milhões de anos atrás e as primeiras palavras faladas pelo Homo —embora não saibamos ao certo de que espécie se tratava.

As palavras icônicas continuam presentes nos idiomas atuais, capturando aspectos do som, tamanho, movimento e textura do conceito que a palavra representa. Isso contrasta com as palavras que são relacionadas apenas arbitrariamente à coisa a que se referem. Por exemplo, um canino pode ser igualmente chamado de cachorro, chien ou hund —nenhuma delas fornece uma impressão sensorial do animal.

Terceiro, os modelos de simulação por computador da transmissão da linguagem entre gerações mostraram que a sintaxe —regras consistentes de como as palavras são ordenadas para gerar significado— pode surgir espontaneamente. Essa mudança de ênfase da codificação genética da sintaxe para o surgimento espontâneo sugere que tanto a linguagem do H.sapiens quanto a do Neanderthal continham essas regras.

A principal diferença

Embora possa ser possível juntar as peças do quebra-cabeça de várias maneiras diferentes, minha longa luta com as evidências multidisciplinares encontrou apenas uma solução. Isso começa com palavras icônicas sendo faladas pela antiga espécie humana Homo erectus há cerca de 1,6 milhão de anos.

Como esses tipos de palavras foram transmitidos de geração em geração, surgiram palavras arbitrárias e regras de sintaxe, proporcionando aos primeiros Neandertais e ao H. sapiens capacidades linguísticas e cognitivas equivalentes.

Mas essas capacidades divergiram à medida que as duas espécies continuaram a evoluir. O cérebro do H. sapiens desenvolveu sua forma esférica com redes neurais conectando o que eram grupos semânticos isolados de palavras. Esses permaneceram isolados no cérebro do Neandertal. Portanto, embora o Homo sapiens e os neandertais tivessem capacidade equivalente para palavras icônicas e sintaxe, eles parecem ter diferido no que diz respeito ao armazenamento de ideias em grupos semânticos no cérebro.

Ao conectar diferentes grupos do cérebro responsáveis pelo armazenamento de grupos de conceitos, nossa espécie adquiriu a capacidade de pensar e se comunicar usando metáforas. Isso permitiu que os humanos modernos traçassem uma linha entre conceitos e ideias amplamente diferentes.

Essa foi, sem dúvida, a mais importante de nossas ferramentas cognitivas, permitindo-nos criar conceitos complexos e abstratos. Embora palavras icônicas e sintaxe fossem compartilhadas entre H. sapiens e Neandertais, a metáfora transformou a linguagem, o pensamento e a cultura de nossa espécie, criando uma profunda divisão com os Neandertais. Eles foram extintos, enquanto nós povoamos o mundo e continuamos a florescer.

*Steven Mithen, professor de pré-história na Universidade de Reading



Este artigo é republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o original aqui.