Como Meta quer vetar golpe do remédio fake que usa Drauzio Varella

Qualquer pessoa que acordou de 2020 para cá já foi alvo de um golpe envolvendo celebridades

Agora a Meta resolveu usar reconhecimento facial justamente para impedir que esse tipo de conteúdo circule

Agora a Meta resolveu usar reconhecimento facial justamente para impedir que esse tipo de conteúdo circule, porque não é só celebridade que fica magoada com isso, tem muita gente que acredita no Drauzio Varella fake e acaba comprando esse produto que obviamente é uma enganação

Além do Drauzio Varella, outras pessoas como o jornalista e apresentador Pedro Bial foram vítimas de deepfake e tiveram vídeos com suas imagens usados para vender produtos no mínimo duvidosos. Ambos processaram a Meta.

Para reverter a situação, a Meta vai fazer uma verificação entre fotos dessas celebridades e a imagem contida nesses vídeos. Se as imagens corresponderem, a empresa vai remover o vídeo do ar caso a pessoa não tenha autorizado a veiculação.

Por enquanto, esse tratamento vai ser destinado apenas aos famosos, para evitar a propagação de vídeos falsos. Para Helton, esse movimento terá um efeito nos usuários: impedir que sejam enganados por essas propagandas falsas que usam o rosto das celebridades para aplicar golpes.