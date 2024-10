Após bater bancos gigantes, Nubank quer desafiar operadoras como Vivo e Tim

O jeito que a gente enxerga o problema não é que a gente está competindo no mercado MVNO. O principal desafio é distribuição, e a gente tem 100 milhões de clientes [no Brasil]. Não houve outro cliente que adotou esse modelo com a escala do Nubank. Mas somos muito humildes. O tempo vai nos dizer se a gente está certo ou não.

Livia Chanes, CEO do Nubank no Brasil

Os números deste mercado. Enquanto as maiores operadores de celular têm dezenas de milhões de clientes — TIM (62 milhões), Claro (88 milhões) e Vivo (101 milhões)—, as maiores MVNOs são Datora (2,7 milhões de clientes), Surf Telecom (1,3 milhão), NLT (938 mil), Telecall (711 mil) e Vero (186,9 mil), segundo dados compilados pela Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) para agosto.

A entrada na telefonia celular é uma iniciativa do Nubank de expandir para além da operação financeira, mas ainda "embrionária", conforme classificou Chanes. Com a banda larga móvel, chega a três setores. O primeiro foi o varejista, com o Nu Shopping, lançado no ano passado. É um market place que reúne 230 parceiros e é focado em cashback.

O segundo foi o Nu Viagens, que estreou em maio de 2024. Destinado apenas aos clientes da modalidade Ultravioleta do Nubank, é um buscador de hospedagem e viagens em parceria com a Hopper que oferece 1% dos gastos em cashback.

Como vai funcionar o serviço?

Em operação a partir de hoje em fase de teste, o NuCel está sendo liberado de forma gradual. Os interessados no serviço podem entrar numa lista de espera.