Não gostou do novo WhatsApp com IA? Veja como voltar ao antigo

Está insatisfeito com a nova versão do WhatsApp com a Meta AI, a ferramenta de inteligência artificial da empresa? Há quem já desenvolva estratégias para contornar a mudança que não foi considerada bem-vinda por todas as pessoas.

Não existe uma ferramenta oficial do WhatsApp que faça o aplicativo voltar à versão anterior, mas Tilt testou um mecanismo de desativação da ferramenta que se tornou popular entre usuários de outros países.

No entanto, quem tem Android também pode tentar retornar a uma versão anterior do aplicativo — embora não seja recomendado, pois pode provocar falhas no seu funcionamento. Se mesmo assim quiser arriscar, confira um passo a passo para realizar o processo através do site APK Mirror: