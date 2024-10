'Feed zero' e contas FK: como geração Z mudou jeito de usar redes sociais

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Vem de DM, FK; O longo adeus ao 3G; Celular até mexe com seu cérebro, mas causa câncer?)

São as redes sociais que regem o comportamento das pessoas ou as pessoas é que mudam as redes sociais? A geração Z, jovens nascidos entre 1995 e 2010, tem adotado uma forma de usar essas plataformas que é diferente de tudo o que se via anteriormente.

Nesta semana Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, analisa como a geração Z está mudando a lógica das redes sociais com fenômenos como 'feed zero' e contas FK, vulgo fake.