Equivalente a 140 galáxias da Via Láctea: maior buraco negro é descoberto

O jato recebeu o nome de Porfírio, em homenagem ao grego de mesmo nome, que foi um dos expoentes do neoplatonismo. A estrutura, segundo os pesquisadores, data do período em que o universo tinha 6,3 bilhões de anos, ou seja, menos da metade da idade atual: 13,8 bilhões de anos.

Imagem compara tamanho do Porfírio com o da Via Láctea. A imagem, feita pelo radiotelescópio europeu Lofar (sigla em inglês para Low Frequency Array, ou matriz de baixa frequência, em tradução livre), mostra toda a extensão dos jatos (legendas "jet end"), que corresponde a 23 milhões de anos-luz. No centro, a luz com maior intensidade indica a galáxia hospedeira do buraco negro.

Imagem produzida pelo LOFAR mostra a dimensão do Porfírio Imagem: Reprodução/YouTub/Caltech

Os fluxos de matéria e de energia gerados pelo buraco negro foram descritos pelos pesquisadores como "violentos". A produção de energia total no Porfírio, que é equivalente a bilhões de sóis, conforme os cientistas, é lançada "de cima e de baixo de um buraco negro supermassivo no coração de uma galáxia remota".

Animação ilustra os jatos do buraco negro Porfírio; fluxos de matéria e de energia gerados são "violentos", segundo o estudo Imagem: Reprodução/YouTub/Caltech

Como os jatos foram encontrados?

Jatos foram encontrados por meio do Lofar. Em 2018, a equipe liderada por Martijn Oei passou a usar o Lofar para estudar as estruturas conhecidas como teia cósmica, nome dado aos filamentos que conectam e alimentam as galáxias. Ao analisar as imagens geradas pelo radiotelescópio, os cientistas notaram diversos sistemas de jatos. "Quando descobrimos os jatos gigantes, ficamos bastante surpresos. Não tínhamos ideia de que havia tantos", declarou Oei ao Caltech. Para a avaliação das imagens, a equipe contou com máquinas treinadas e o auxílio de "cientistas cidadãos" espalhados pelo mundo.