Como funcionam óculos-espiões que teriam sido usados para comprar votos?

Detalhes de modelo de óculos-espiões: à esquerda, a câmera em si; à direita, a saída USB Imagem: Reprodução/YouTube/L Gyn

Vídeos ensinam o usuário a manusear os óculos. Tutoriais explicam as instruções que usualmente são encontradas no manual do produto, como a maneira correta para carregar e ligar a câmera, como tirar fotos e gravar vídeos, e como transferir as gravações para um computador, por exemplo.

O artefato é facilmente encontrado para compra na internet. Há diversos anúncios de óculos com câmera integrada, com valores que variam de acordo com os recursos oferecidos pelos óculos. Alguns modelos, por exemplo, têm também a função Bluetooth. A estrutura do objeto também varia, com diferentes espessuras de armação e locais em que a câmera é instalada.

Modelo de óculos com câmera; neste caso, o objeto é menos discreto, sendo que a presença da microcâmera é facilmente visível Imagem: Reprodução/Mercado Livre

Óculos com câmera escondidas podem ser adquiridos por R$ 300. Modelos com mais recursos podem chegar a R$ 700, enquanto produtos que contam também com fones de ouvido podem ultrapassar R$ 1.200. A tecnologia garante que as fotos e os vídeos gerados pelos óculos tenham boa resolução. Quanto maior a resolução, maior o valor a ser pago nos óculos-espiões.

O que aconteceu

Em Ourilândia do Norte, no Pará, uma mesária suspeitou que diferentes eleitores estavam entrando com os mesmos óculos na cabine de votação. O objeto, de espessura grossa, tinha uma microcâmera embutida e serviria para que eleitores comprovassem voto no candidato à reeleição Irmão Edivaldo (MDB). As informações são do Fantástico (TV Globo).