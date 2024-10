Brasileiros usam nanotecnologia para criar bateria flexível de chumbo

Quer acompanhar as inovações científicas e tecnológicas com aquele tempero brasileiro? Fique de olho na nossa cobertura do que está sendo criado no país e que pode mudar o mundo em Brasil do Futuro, no nosso Canal do WhatsApp, no Instagram e no TikTok.

Almir Oliveira Neto, químico do Centro de Células a Combustível e Hidrogênio do Ipen, contou como funciona o protótipo em entrevista à revista Pesquisa Fapesp.

Líder do projeto, Neto afirma que as baterias tradicionais usam eletrodos metálicos comuns. Já a invenção do Ipen, recorre a nanopartículas de chumbo fixadas em um tecido de carbono flexível, que são mais leves e conduzem melhor do que o chumbo metálico.

Uma bateria tradicional pesa em média 14 kg, enquanto a inovação brasileira tem peso estimado de 1 kg a 2 kg.