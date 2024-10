Biodegradável e 'árvore da vida': brasileiros patenteiam isopor amazônico

O isopor é amplamente utilizado, mas não é muito amigo do meio ambiente. Tanto é que demora aproximadamente 400 anos para se decompor.

Buscando soluções sustentáveis ao painel térmico, pesquisadores da USP e da UFOPA (Universidade Federal do Oeste do Pará) desenvolveram o "isopor da Amazônia". O nome foi dado porque ele é feito com miriti, planta presente na região Norte e usada no artesanato local.