Qual o segredo para o 'bloco celular' fazer isolamento acústico perfeito?

Já sua alta capacidade para o isolamento acústico decorre de outra característica.

Isso explica o ~mistério~ por trás do grande isolamento acústico do concreto celular mostrado no vídeo. Todas as bolhas de gás formadas durante a produção do CCA atuam como um bloqueio pras ondas sonoras: as ondas que entram no material encontram resistência ao passar pelos pequenos espaços com ar, o que dissipa a energia sonora e diminui a intensidade do som

