Brasileiros avançam no uso do veneno de aranha-caranguejeira contra câncer

O veneno dela foi fabricado e purificado em laboratório para pegar uma molécula da classe das poliaminas, a principal toxina desse veneno. Essa molécula foi testada em células, e os pesquisadores viram que ela foi capaz de eliminar células de leucemia nos testes em tubo de ensaio

Laura Marise, Nunca Vi 1 Cientista

Depois de realizado o processo de purificação e síntese da molécula, os testes mostraram que ela é capaz de matar células cancerígenas.