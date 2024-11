'Longe de ser verdade': cordilheira dos Andes impede Brasil de ter furacão?

Enquanto o furacão Milton passava pela Flórida, nos Estados Unidos, os brasileiros que acompanhavam o que acontecia por lá começaram a se perguntar: o que impedia furacões como aquele de chegarem por aqui?

O fenômeno é relativamente raro no país.

Só que, entre as possibilidades, começou a circular nas redes sociais uma curiosa tese: era a cordilheira dos Andes, cadeia de montanhas que atravessa a América do Sul, a guardiã do território brasileiro e responsável por barrar a chegada dos furacões ou a formação deles.