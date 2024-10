Brasileiros descobrem molécula com potencial de combater o Alzheimer

Você sabe o que é uma quimioteca? Em resumo, é como se fosse uma biblioteca de moléculas que possuem diferentes ações farmacológicas. A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) tem uma e é de lá que vem uma notícia muito boa: pesquisadores da instituição encontraram uma molécula com potencial para combater o Alzheimer.

Chamada de LASSBio-1911, a molécula mostrou ser uma possível substância que protege o cérebro da doença. A molécula foi sintetizada há quase oito anos, mas estudos recentes mostraram que outras com características semelhantes às dela poderiam atuar em doenças neurodegenerativas.