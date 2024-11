Pesquisadores criam técnica para acabar com mau hálito usando urucum

A pesquisa foi publicada na Plos One, um dos principais periódicos científicos do mundo, separou as crianças em dois grupos: um deles participaria do processo por meio da terapia fotodinâmica, e outro deveria usar raspadores de língua. O experimento durou 30 dias.

As crianças expostas à terapia fotodinâmica antimicrobiana tiveram resultados melhores do que aquelas que usaram apenas raspador de língua.