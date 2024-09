Meia criada por brasileiros pode diminuir dores de quem tem pé diabético

Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará criaram uma meia para tratar os pés de pessoas com diabetes.

O pé diabético é uma das principais complicações da doença e surge a partir de problemas da circulação do sangue. Isso pode causar formigamento, dores, perda de sensibilidade nos pés, infecções e feridas que não cicatrizam, podendo chegar à amputação do pé em casos mais graves

Laura Marise, Nunca Vi 1 Cientista

No quadro "O brasileiro precisa ser estudado", do Brasil do Futuro, a plataforma do UOL sobre ciência e inovações, Laura Marise comenta que a meia pode levar esperança a pessoas diabéticas, além de impedir que casos complexos se agravem.