Segredos do cupuaçu: pesquisadores sequenciam genoma do 'primo do cacau'

O cupuaçu é tão versátil que é usado para fazer de alimentos a cremes para o cabelo e o corpo. Uma nova pesquisa desenvolvida por brasileiros vai aumentar as possibilidades de uso do fruto amazônico.

O cupuaçu é uma fruta amazônica muito rica, porque dá pra aproveitar não só a polpa, mas também as sementes --delas é feita a manteiga de cupuaçu, por exemplo, bem famosinha na indústria dos cosméticos

Laura Marise, Nunca Vi 1 Cientista

Para poder tirar o máximo proveito do primo do cacau, um estudo feito pela Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) em parceria com a Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho) e UFPA (Universidade Federal do Pará) mapeou o genoma do cupuaçu.