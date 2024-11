Brasileiro lidera expedição inédita em direção à Antártica

Um pesquisador brasileiro vai liderar a maior missão de circum-navegação científica à Antártica. A tarefa dele será observar os impactos das mudanças climáticas nas geleiras.

O explorador polar Jefferson Cardia Simões, pesquisador do Centro Polar e Climático (CPC) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), vai coordenar uma equipe com outras 60 pessoas -27 brasileiras e o restante de países como Argentina, Chile, China, Índia, Peru e Rússia.