Musk x Moraes é round de briga entre big tech e soberania de países

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: É hora de expulsar o smartphone das escolas? Devolve meu dado, LinkedIn; O que acontece quando empresas peitam países?)

A briga do bilionário Elon Musk com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes para não cumprir decisões judiciais escalou tanto que levou à suspensão do X (ex-Twitter) no Brasil. Só que esse embate é apenas um rounda de um embate maior, entre as big Tech e países soberanos.

O episódio desta semana do Deu Tilt, podcast para os humanos por trás das máquinas, apresentado por Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz, tratou dos melhores momentos dessa luta.