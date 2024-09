72 mi de dados coletados até os 13 anos: como rede social espreme seu filho

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Como redes sociais espremem crianças; 'Aos 6, ele já faz publi de casino online' e Baixinhos confiam mais em robôs do que em humanos; a culpa é nossa?)

As redes sociais dizem não permitir a entrada de menores de 13 anos, mas basta uma voltinha por qualquer um desses sites para flagrar gente com essa idade por lá. Enquanto isso, essas plataformas espremem os baixinhos por informações. Tanto é que, antes mesmo da idade permitida, crianças e adolescentes nesses espaços já tiveram 72 milhões de dados coletados, indica uma pesquisa do SuperAwesome, um serviço de marketing para jovens.