Google condenado: as 5 artimanhas para criar um império e esmagar rivais

4) Venda 1, entregue 2

Outra prática comum é usar a popularidade de um serviço para catapultar uma plataforma menos conhecida. Foi o que o Google. Usou seu mecanismo de busca para alavancar seu comparador de preços online. A companhia foi processada na União Europeia e obrigada a mudar a operação para permitir que outras marcas aparecessem no espaço.

Algo semelhante aconteceu com a Microsoft, que vendia os computadores com Windows e, no pacote, o Internet Explorer, tornando-se um monopólio no ramo dos navegadores, o que também não agradou nem a concorrência, nem os órgãos reguladores.

5) Erga muros, convide amigos e aplique regras boa só para você

A última artimanha da lista envolve etapas complexas, como construir um sistema indispensável ao uso de algum dispositivo, liberar para empresas terceiras, mas posteriormente aplicar regras que beneficiem sua empresa e prejudiquem as demais.

Foi o que ocorreu com a App Store, a loja de aplicativos do iPhone. A empresa impedia desenvolvedores de serviços em sua loja de informarem os usuários que poderiam recorrer a outros métodos de pagamento, caso pagassem fora do app.