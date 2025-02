Brasil vence Musk, mas Trump vira placar para as Big Tech: 'jogo é outro'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Algoritmo na cadeia; os segredos das fotos de Zuck; O jogo pesado de Trump a favor da Big Tech)

O cabo de guerra entre Elon Musk, dono do X, e Alexandre de Moraes, ministro do STF, em 2024 foi uma das mais simbólicas disputas envolvendo uma Big Tech e uma autoridade de um governo nacional.

Dessa briga o Brasil saiu vencedor, diz o advogado e professor Carlos Affonso Souza, diretor do ITS-Rio (Instituto de Tecnologia e Sociedade). Mas agora, que Musk faz parte do governo como chefe do DOGE (Departamento de Eficiência do Governo, na sigla em inglês) e as Big Tech se uniram a Donald Trump, "o jogo é outro", afirma.