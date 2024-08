Por que novo apagão cibernético global está mais perto do que você imagina

No episódio desta semana de Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Helton Simões Gomes e Diogo Cortiz discutem por que a empresa de Mark Zuckerberg investiu bilhões no treinamento e desenvolvimento de uma ferramenta para torná-la aberta e gratuita.

Algoritmo descarta risco para mulher agredida, e ela é morta pelo marido

Após ter sido espancada pelo marido, Lobna Hemid recorreu à polícia. Ela foi mandada para casa após a situação ser avaliada pelo algoritmo do governo espanhol que verifica a gravidade de casos de violência doméstica. Algumas semanas depois, o homem assassinou a mulher.

No novo episódio de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes apresentam casos de confiança cega na tecnologia que fazem pensar sobre o uso acrítico da inteligência artificial para lidar com crimes, casos de violência ou abordagens policiais.