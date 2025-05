Como o governo Lula calcula que data center pode atrair R$ 2 tri ao Brasil?

Segundo apuração de Deu Tilt, R$ 2 trilhões não chega a ser uma quantia desproporcional, considerando os valores aplicados na área.

A potência dos data centers é medida em megawatts (MW). Nas estimativas do Ministério da Fazenda, para cada megawatt são necessários investimentos em torno de US$ 10 milhões para a construção e entre US$ 20 milhões e US$ 40 milhões para a compra de equipamento. Considerando um valor médio para as máquinas e somando-o à quantia base para infraestrutura, chega-se a US$ 40 milhões.

Ainda que o cálculo seja complexo, os levantamentos apontam que o Brasil possui entre 700 MW a 800 MW instalados. Mas cerca de 60% da demanda interna de processamento de dados são feitas no exterior, já que os preços locais são mais altos.

Nos cálculos da pasta de Haddad, apenas para dar conta da demanda interna, o país precisaria no mínimo dobrar a capacidade instalada, para 1,5 mil MW. Para rodar aplicações de inteligência artificial, que consomem mais energia do que serviços conectados tradicionais, a expectativa é que sejam necessários 5 mil MW. Se a intenção for exportar processamento de dados, como sinalizam muitas empresas, a capacidade precisa subir para 10 mil MW. O último componente é a conversão do dólar, fixado em R$ 5, ou seja, abaixo da cotação atual.

Para um data center se instalar, é preciso fazer um pedido de consumo de energia, e no operador nacional do sistema elétrico brasileiro já existem pedidos de fornecimento de energia de 12 mil MW. Ou seja, o cálculo dele [do governo] é para lá de conservador. Se você multiplicar os US$ 40 milhões para cada megawatts - desde os 700 que temos até os 10 mil [necessários] vai chegar nessa conta de R$ 2 trilhões"

Helton Simões Gomes

O governo aguarda o retorno do presidente Lula, que está em viagem à China, para enviar a primeira parte do Plano Nacional de Data Centers ao Congresso Nacional. Essa fatia será apenas o Redata, regime especial tributário que antecipa para a cadeia dos data centers os efeitos da reforma tributária. Ou seja, desonera os tributos federais para os investimentos na área.