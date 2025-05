WhatsApp vai ler conversas para IA agir: é o fim da sua privacidade?

Uma das principais bandeiras quando o assunto é WhatsApp são as mensagens criptografadas de ponta a ponta, ou seja, o conteúdo das mensagens é embaralhado ao sair do celular de um usuário e só reordenado ao chegar no aparelho do destinatário. A Meta afirma que nem mesmo ela consegue acessar essas informações.

Ainda que o recurso esteja disponível só nos Estados Unidos e ainda não estreou nos principais mercados do WhatsApp, como Brasil, Índia e Indonésia, a Meta correu para explicar como ele vai funcionar.

A intenção da Meta é deixar o mínimo de tempo possível esse conteúdo fora do celular e, assim que retornar, ele deve ser supostamente apagado

Diogo Cortiz

A empresa, também dona de Instagram e Facebook, desenvolveu um processo chamado de "Processamento Privado". Funcionará assim: as mensagens criptografadas serão direcionadas a um servidor, que vai retirar o sigilo sobre elas para permitir que a IA atue. Assim que a tarefa for concluída, a resposta do Meta AI é embaralhada novamente e enviada ao celular do usuário que fez o pedido pelo resumo.

O sistema é semelhante ao projeto da Apple para algumas funções do Apple Intelligence. Chamado de "Private Cloud Computing", o procedimento da Apple executa na nuvem da empresa tarefas consideradas mais complexas e difíceis para iPhones resolverem sozinhos.

"O Processamento Privado permitirá que os usuários utilizem recursos avançados de IA, preservando a promessa fundamental de privacidade do WhatsApp, garantindo que ninguém, exceto você e as pessoas com quem você está falando, possa acessar ou compartilhar suas mensagens pessoais"

- Meta, em artigo publicado no blog de engenharia da empresa