Como os holandeses se tornaram a nação mais alta da Terra

Nas populações históricas, as mortes por doenças infecciosas também eram mais comuns do que são hoje, e a combinação desses dois fatores significava um risco maior de morte para as pessoas mais altas.

Histórias sobre a estatura hoje - e no futuro

Embora nossa própria pesquisa tenha se concentrado na relevância da altura para o estudo do passado, ela também tem implicações significativas para a área da saúde hoje, especialmente em áreas de difícil acesso ou monitoramento. Atualmente, a Organização Mundial da Saúde coleta dados sobre o raquitismo infantil, ou seja, se uma criança está ou não atrasada em relação ao que é considerado uma curva de crescimento saudável. Esses dados são amplamente usados para estimar os níveis de desnutrição em um país ou região.

Na Holanda, as crianças agora são mais baixas do que seus pais, mas não está claro o que causou o encolhimento dos gigantes do mundo moderno. Isso levanta uma série de questões sérias: A qualidade da dieta diminuiu? A obesidade infantil está impedindo o crescimento? Desvendar por que as populações crescem - ou diminuem - pode nos ajudar a entender a saúde em nível nacional, e não individual.

Kristina Thompson, Assistant professor, Health & Society, Wageningen University e Björn Quanjer, Postdoctoral researcher, Radboud University

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.