Nenhuma Big Tech vai à audiência da AGU sobre mudanças da Meta

As grandes empresas de tecnologia, as chamadas Big Tech, não compareceram à audiência pública marcada para esta quarta-feira (22) pela AGU (Advocacia-Geral da União) para discutir as políticas de moderação de plataformas online e redes sociais. "Não é nosso papel questionar as razões", afirmou Jorge Messias, advogado-geral.

O encontro foi marcado após Mark Zuckerberg ter anunciado no começo do mês que a Meta (dona de Facebook, Instagram, Threads e WhatsApp) abandonou a checagem de fatos, flexibilizou a moderação automática para posts sobre gênero e imigração e retomou a distribuição de conteúdos políticos. A primeira ação vale para os Estados Unidos e será substituída por notas de usuários, e as outras duas valem para o restante do mundo.