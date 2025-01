AGU convoca audiência para discutir nova política da Meta

A empresa foi questionada sobre as mudanças no sistema de checagem de informação. A Meta informou que vai remover agências de checagem profissionais e usar um sistema de notas da comunidade, como no X.

A AGU informou que as informações enviadas serão analisadas por uma equipe do órgão. Também serão discutidas com representantes das pastas da Justiça e Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania e Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.

Somente após essa análise, será divulgado o teor da manifestação da Meta.