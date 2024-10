Por que você não vai ganhar R$ 0,01 se IA usar seus dados

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: Robô, ladrão, devolve o meu textão; CPF ou CNPJ: se IA errar, quem recebe o processinho?; Quem pode brigar com Big Tech para ser pago por IA)

Está em curso uma verdadeira batalha no mundo da tecnologia. De um lado, empresas que produzem conteúdo. Do outro, as que usufruem do material para treinar inteligência artificial. O objetivo é decidir quem vai pagar a conta. Mas, em meio a tudo isso, onde fica você?

"Quem tem força para peitar essas empresas e pedir a remuneração por dados protegidos por direito autoral?", questiona o jornalista Helton Simões Gomes.