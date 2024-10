IA está 'roubando' informações que você cria? Depende, e isso é preocupante

E esses sistemas necessitam de uma grande base de dados, que pode ou não conter informações que infrinjam direitos autorais. Isso quer dizer que um grande roubo está em andamento pela IA? Em sua participação no novo episódio do Deu Tilt, podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Luca Schirru, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, responde: "depende".

O que vai definir se uma lA está roubando ou não propriedade intelectual é o objetivo final do uso desses dados.

O grande debate é um só processo tecnológico, o da mineração de dados, ser usado no treinamento de lA, no treinamento de lA generativa e em pesquisas intensivas em dados que não tem qualquer ligação com inteligência artificial

Luca Schirru, diretor executivo do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais

Direito autoral, lembra Schirru, é um ramo do direito "responsável por proteger e regular o uso da expressão criativa do ser humano".

"Usar pequenos trechos de uma obra para citar em um artigo científico, adaptar uma obra que não está disponível para o formato braille e utilizar essa obra de uma maneira não comercial são usos autorizados por lei."

Esses usos estão pautados em direitos fundamentais. Mas há usos com finalidade comercial que precisam ser sinalizados "para que a gente garanta que os autores e titulados sejam remunerados por um uso que eles poderiam licenciar", diz Schirru.