Atenção, médico, preocupado com o Dr. Google? Espere até ver o Dr. YouTube

O Brasil tem alguns dos melhores clínicas do mundo, e queremos que a população brasileira tenha acesso a essas informações de forma gratuita e disponível no YouTube, para então aprender. Portanto, também se trata de democratizar a informação sobre saúde para todos

Garth Graham

Membro da Academia Nacional de Medicina dos EUA desde 2020, Graham é professor e ainda atende pacientes. Está no Google há três anos. Ele não esconde que já teve suas questões com o Dr. Google.

Quando eu era muito mais jovem, costumava falar sobre o Dr. Google: 'oh meu Deus, os pacientes estão chegando e não têm olhado todas as informações. O que isso significa?' E você aprende com o tempo que é muito bom pacientes obterem informações e se educarem sobre sua própria saúde. É bom também para você como médico, porque agora tem um paciente engajado nessa conversa

Garth Graham

Garth Graham, diretor de saúde pública do YouTube Imagem: Divulgação/YouTube

Nem todo mundo, no entanto, fica tão confortável com a proatividade dentro do consultório. Em artigo publicado em 2018 pelo site do Conselho Federal de Medicina, o médico Alexandre Ruschi, à época presidente da Central Nacional Unimed, disparou: