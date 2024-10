IA no WhatsApp vai mudar a vida e os negócios dos brasileiros

O conceito de IA parece ter mudado depois do lançamento do ChatGPT. A OpenAI inaugurou uma nova era quando colocou um serviço de IA nas mãos das pessoas ao redor do mundo para que pudessem fazer o que quisessem.

Foi quando as pessoas passaram a interagir diretamente com uma ferramenta IA. O ChatGPT é um daqueles lançamentos que viram um marco na história da tecnologia, assim como aconteceu com o iPhone.

O ritmo alucinado de adoção da ferramenta chamou atenção, e o assunto invadiu a mídia. Parece que a bolha explodiu e invadiu todas as áreas, mas quando olhamos para dados como os da pesquisa Quaest, a realidade é um pouco diferente.

Mesmo trabalhando com a tecnologia, conheço várias pessoas que nunca usaram o ChatGPT. E, acreditem se quiser, conheço pessoas que nem sabem o que a ferramenta faz direito.

Sim, a IA generativa, apesar de estar disponível para qualquer um e com versões gratuitas, ainda é uma bolha, especialmente quando pensamos nas diferenças sociais que existem no nosso país.

Quando o ChatGPT foi lançado, a sua capacidade e desempenho de realizar uma quantidade muito grande de coisas chamou a atenção. Era como um único modelo reinando sozinho no maravilhoso mundo das inteligências sintéticas. Porém, não bastou muito para que outras empresas e institutos de pesquisas desenvolvessem modelos tão bons quanto.