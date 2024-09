Utopia ou distopia? Novos óculos de Zuckerberg são a revanche do metaverso

Estamos falando de um dispositivo que pesa por volta de 100 gramas. O Apple Vision Pro, por exemplo, pesa 600 gramas.

O Orion também inova na forma de interação. Por meio da IA da Meta será possível interagir por voz, mas a grande sacada está na interação por gestos.

Um diferencial do projeto é adotar uma pulseira de EMG que cria uma interação neural com os óculos. Aliás, a Meta vem apostando muito em neurotecnologias.

Exatamente um ano atrás, participei de um evento para discutir as novas tecnologias da Meta e questões emergentes de privacidade e éticas na sede da empresa em Menlo Park, no coração do Vale do Silício.

Foi quando conheci o Reality Labs e ví mais de perto os produtos que estavam sendo desenvolvidos pela empresa de Zuckerberg.

Tive a certeza que dali sairiam inovações com potencial de influenciar os comportamentos e as narrativas do futuro. O projeto Orion é exatamente isso.