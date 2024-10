Terapia por aplicativo se prolifera, mas tem gosto de Coca-Cola

Expôr essas vulnerabilidades, disposições e atitudes pode ser crucial para aqueles que pretendem entender, mas também interferir ou manipular processos de decisão do sujeito.

Terapia com gosto de Coca-cola

As pesquisas do medialab da UFRJ mostram que o brasileiro gosta do sofrimento como os refrigerantes açucarados, que prometem matar a sede e nos impactar no primeiro gole, mas que deixam um gosto enjoativo quando esquentam.

A principal demanda é por soluções à ansiedade e suas inúmeras variantes, como atenção fraca, estresse ou problemas de sono.

Mas os apps tomaram o auto-cuidado como parte da cultura do "faça-você-mesmo" e colocam-no em uma zona nebulosa entre estilo de vida saudável, suporte médico de "bem estar" e saúde mental "fitness".

Aqui chegamos ao primeiro impasse.