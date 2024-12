Disclamer: por que somos tão facilmente enganados por versões tipificadas?

Chegamos assim ao paradoxo da força e fragilidade da acusação autoperformativa.

_________________________________

* Revisão paródica atualizada do Festival de Besteira que Assola o País (FEBEAPÁ), título do primeiro livro de uma série de três do autor brasileiro Sérgio Porto, cujo primeiro volume foi publicado originalmente em 1966 e que reúne os textos que ele publicara com o heterônimo de Stanislaw Ponte Preta, criado justamente para escrever as crônicas que revelavam com humor as coisas que ocorriam após o Golpe Militar de 1964, e eram publicadas no jornal Última Hora.

** Gonzalez, Lélia. Por um feminismo afro-latino-americano. In: Holanda, Heloisa Buarque de (Org.). Pensamento feminista brasileiro: formação e contexto. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

*** Austin, J. (1990) Quando Dizer é Fazer. Porto Alegre: Artes Médicas.