IA vai substituir terapeutas? Como a psicanálise interage com a tecnologia

A primeira empatia é um contágio emocional que nos faz viver o que o outro está vivendo.

A segunda empatia é a da mentalização e/ou teoria da mente: somos capazes de atribuir aos outros emoções e sentimentos, pensamentos, ideias (Fonagy et al. 1998, 2002).

A terceira empatia é a nossa capacidade de regular emoções e sentimentos para nos proteger contra as invasões "catastróficas" que as desregulações vividas pelo outro pode causar dentro de nós (Krutzen, 2020).

Essa terceira empatia não está acessível à IA, porque ela nunca pode sair da "janela de tolerância" ou perder as estribeiras com o paciente.

Se cada empatia for programada segundo um algoritmo, como uma sequência finita e definida de instruções, o homem desconfiaria da máquina ou a máquina seria ineficiente em ter empatia pelo homem.

IA na livre associação

As pesquisas de Luca Possati sobre elaboração de luto a partir do diálogo com IA são instigantes. Uma parte dos que voltam a conversar com uma reconstrução digital do/a falecido/a avança em seu processo de desligamento e luto. Mas outra parte parece ficar mais disposição à ideação e ao ato suicida.

No outro extremo, as pesquisas de Sidarta Ribeiro e Natalia Mota com análise do discurso e relatos de sonhos e associação livre mostram um padrão de antecipação para o desencadeamento de eventos psicóticos.