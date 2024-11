Novo filme de Almodóvar revela a morte como vivência social e psicológica

Mas, a vida bem vivida, veio acompanhada de muitas viagens que a distanciaram da filha. Quando ela comunica a decisão à filha, com quem mantém dificuldades históricas de relacionamento. recebe uma resposta seca: "a decisão é sua".

Aparentemente, isso faz Martha perceber que sua vida depende também da apreciação dos outros. E é essa contabilidade trágica de perdas e ganhos que sempre decide sobre o valor desta finitude.

O sarcasmo da filha enfatiza a repetição de um padrão do relacionamento: você não me deixa participar das decisões e também vai embora sem me consultar. Como se entre elas vigorasse um pacto do tipo: se você não precisa de mim, então eu não preciso de você... passar bem (desta para melhor).

Ou seja, tudo bem quanto a morrer, mas o acabamento se tornou complicado.

Nesta hora, Martha pede ajuda a uma antiga amiga, que a vida separou sem diminuir os laços de intimidade e confiança. Com auxílio de uma tecnologia "ilegal", ela adquire uma pílula da morte e desenha seu próprio fim.

O que vemos então são diálogos memoráveis sobre a finitude. Diálogos de fazer inveja aos maiores filósofos estoicos como Sêneca e Marco Aurélio.